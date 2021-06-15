Блок «Честь имею» провел предвыборную кампанию в Араратской области

Блок «Честь имею» 15 июня провел предвыборную кампанию в Араратской области.

Как сообщает Арменпресс, лидер списка блока, лидер партии «Родина» Артур Ванецян, председатель Республиканской партии Армении, третий президент Армении Серж Саргсян вместе со своими товарищами по команде побывали в Масисе, встретились с жителями, обсудили существующие проблемы и программные решения.