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Посол США посетила Национальный исследовательский университет МО Армении

Посол США посетила Национальный исследовательский университет МО Армении

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Линн Трейси 15 июня посетила Национальный исследовательский университет обороны министерства обороны Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, на встрече присутствовали руководители и преподавательский состав университета, а также участники курсов ведомственной академической переподготовки университета на тему «военная безопасность государства».

Посол США в Армении поговорила об армяно-американском сотрудничестве и направлениях регионального развития, а также назвала эффективной деятельность университета. Начальник университета генерал-майор Геннадий Таварацян высоко оценил визит посла Трейси и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству


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