У абонентов Level Up от Ucom есть безлимитный доступ к приложениям TikTok, Spotify, Coursera

Недавно представленные компанией Ucom тарифные планы голосовой мобильной услуги "Level Up" позволяют абонентам воспользоваться безлимитным доступом к более чем 25 наиболее популярным приложениям. Представим три из них – образовательного, развлекательного и музыкального направления.

Coursera

Известное во всем мире американское приложение Coursera для онлайн-курсов предоставляет доступ к многотысячным материалам, относящимся к различным областям знаний. Создатели этой программы сотрудничают с более чем 200 всемирно признанными и высококвалифицированными ВУЗ-ами. Среди них - Колумбийский университет, Университет Дьюка, Стэнфордский университет, Московский физико-технический институт и другие. Продолжительность курсов: от 4 до 12 недель. Они представлены в виде видеолекций, продолжительностью в 1-2 часа в неделю, и включают задания, упражнения, а иногда и дипломную работу или экзамен. Пользователи этой платформы имеют возможность пройти курсы, связанные с интересующей их профессией, пообщаться со студентами из других ВУЗ-ов, сдать экзамены, получить свидетельства о квалификации и дипломы.

«В современном мире люди стараются максимально эффективно использовать свои 24 часа в сутки. В Ucom мы приняли во внимание распространенность многих приложений, особенно среди молодежи, и включили многие из этих приложений в наши тарифные планы Level Up, что позволяет использовать их, не задумываясь об объеме интернета», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Все абоненты тарифных планов Level Up могут безлимитно пользоваться этим приложением.

TikTok

Эта широко распространенная развлекательная социальная платформа предназначена для создания коротких музыкальных клипов, организации прямых трансляций и обмена сообщениями. В Армении для многих она также стала одним из простейших способов прославиться. Благодаря набранной популярности в TikTok, многие молодые люди впоследствии снимаются в различных видеоклипах и рекламных роликах.

Абоненты голосовой связи, подключившиеся к тарифному плану Level Up 2700 и выше, могут безлимитно пользоваться этим приложением.

Spotify

Spotify – это услуга потоковой передачи цифровой музыки, благодаря которой пользователям доступны миллионы песен, подкастов и видео, выпущенных всемирно известными исполнителями.

Процедура регистрации в этом приложении достаточно проста. Просто необходимо ввести свой адрес электронной почты или учетную запись в Facebook, после чего указанные выше песни станут доступны для прослушивания. Здесь можно также поделиться своим музыкальным плейлистом с друзьями в Facebook-е.

Как умное приложение Spotify каждый день представляет пользователю плейлист в соответствии с его/ее музыкальными предпочтениями.

В дополнение к ежемесячной подписке это приложение также имеет бесплатную версию, которая позволяет получить доступ ко всем плейлистам, найти новую музыку и делиться мелодиями с друзьями.

Напомним, что в рамках целого ряда тарифных планов Level Up от Ucom не взимается плата за интернет при использовании трех вышеупомянутых приложений. Однако, если подписчики этих приложений переходят по ссылке на другие сайты, например, используют предоплатный тарифный план Level Up 2700 и, предположим, переходят из приложения TikTok по ссылке в YouTube , тогда при просмотре этого видео в YouTube используются гигабайты, предоставленные в рамках указанного тарифного плана.