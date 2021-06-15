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Байден прибыл в Женеву

Байден прибыл в Женеву

Самолет президента США Джо Байдена во вторник приземлился в Женеве, где на следующий день у него пройдет саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, трансляция прибытия борта американского лидера велась на сайте МИД Швейцарии.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двухсторонних отношениях". Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.


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