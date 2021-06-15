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На пивных бутылках «Heineken» печатаются флаги всех стран, где будут проходить игры Евро-2020

На пивных бутылках «Heineken» печатаются флаги всех стран, где будут проходить игры Евро-2020

Вечером в социальных сетях и СМИ появились фотографии пива марки «Heineken» с азербайджанским флагом на бутылке. Как сообщает Арменпресс, Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении выступил с прояснением на эту тему.

«Компания «Heineken» является официальным партнером футбольного чемпионата Евро-2020, в связи с чем на пивных бутылках этой марки печатаются флаги всех стран, где будут проходить игры Евро-2020.

Исследование органа показало, что эта партия бренда «Heineken» была произведена в Российской Федерации, импортирована в Армению в соответствии с правилами Таможенного союза и в полном соответствии с требованиями, установленными законодательством нашей страны», - говорится в сообщении. 


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