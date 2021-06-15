Главный эпидемиолог Грузии призвал всех вакцинироваться перед началом нового учебного года
Перед началом нового учебного года студенты, лекторы, педагоги школ должны сделать две дозы вакцины против коронавируса, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.
По словам главного эпидемиолога Грузии, летом нужно сделать максимальное количество прививок.
"Все педагоги в университетах и все студенты перед началом учебы должны быть дважды вакцинированы, так же, как и все учителя в школах, чтобы школы были безопасными для детей. В июле и августе у нас будет достаточное количество вакцин, даже можно будет делать выбор. Так что прививайтесь все", - заявил Гамкрелидзе.
В Грузии 15 июня завершился учебный процесс. По последним данным министерства образования и науки страны, коронавирус был выявлен у 0,2% педагогов и персонала школ, а также у 0,04% учеников.
Под конец учебного года в дистанционном режиме работали 52 школы и 139 отдельных классов. На основе личной просьбы, дистанционно преподавали 120 педагогов, относящихся к группе риска.
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