Япония поставит во Вьетнам 1 млн доз вакцины против COVID-19
14:08, 15 Июнь, 2021
Япония пожертвует 1 млн доз вакцины против коронавируса Вьетнаму в среду, заявил во вторник министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
"С учетом ситуации с распространением коронавируса и темпами вакцинации во Вьетнаме было принято решение направить 16 июня партию вакцины от AstraZeneca в 1 млн доз, произведенных на территории Японии", - сообщил Мотэги в ходе пресс-конференции,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Он также добавил, что власти Японии рассматривают возможность передачи вакцины против COVID-19 в Индонезию, Малайзию и на Филиппины в июле.
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