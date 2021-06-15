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Япония поставит во Вьетнам 1 млн доз вакцины против COVID-19

Япония поставит во Вьетнам 1 млн доз вакцины против COVID-19

Япония пожертвует 1 млн доз вакцины против коронавируса Вьетнаму в среду, заявил во вторник министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"С учетом ситуации с распространением коронавируса и темпами вакцинации во Вьетнаме было принято решение направить 16 июня партию вакцины от AstraZeneca в 1 млн доз, произведенных на территории Японии", - сообщил Мотэги в ходе пресс-конференции,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он также добавил, что власти Японии рассматривают возможность передачи вакцины против COVID-19 в Индонезию, Малайзию и на Филиппины в июле.

 


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