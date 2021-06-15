Пантюркистское послание, ослабление зависимости Азербайджана от России: тюрколог о визите Эрдогана

Новое соглашение, которое будет подписано между Турцией и Азербайджаном, предусматривает гораздо более глубокую интеграцию между двумя странами, что является посланием пантюркистской программы. Об этом в беседе с «Арменпресс» говорил тюрколог, академик Рубен Сафрастян, имея в виду визит президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Азербайджан. Он отметил, что этот визит, отличается от предыдущих. Планируется подписание нового соглашения, которое, как заявил Эрдоган, должно быть всеобъемлющим. Он заменит документ 2010 года, подписанный между двумя странами.

«Детали соглашения пока не обнародованы, но я полагаю, что это будет документ, отражающий более высокий уровень интеграции, который, скорее всего, выразит реалии, создавшиеся в результате азербайджано-турецкой агрессией против Арцаха. Я думаю, что это новое соглашение по своей геополитической природе означает, что Турция, устанавливая такие глубокие отношения с Азербайджаном, укрепляет свои позиции на Южном Кавказе. Кстати, некоторое время назад был вопрос и о запуске столь глубокого интеграционного процесса между двумя странами, который означал бы, что они создают конфедерацию. Конечно, это пока идея, но я думаю, что новое всеобъемлющее соглашение может стать шагом в этом направлении. И я рассматриваю это в рамках реализации пантюркистских программ Турции», - сказал Рубен Сафрастян.

Тюрколог отметил, что это новое всеобъемлющее соглашение за счет усиления влияния Турции направлено на снижение зависимости Азербайджана от России. Оно сделает Азербайджан страной, реализующей турецкие программы, а не самостоятельным государством. Что касается визита Эрдогана в оккупированный Азербайджаном Шуши, Рубен Сафрастян отметил, что этим визитом и подписанием соглашения, Шуши фактически объявлен важным центром тюркского мира.

«Мы видим, что сотрудничество двух стран принимает пантюркскистское направление. Визит в Шуши - это пантюркистский мессидж, они пытаются сделать Шуши культурным центром тюркоязычного мира, там планируется проведение культурного форума. Я думаю, что это сигнал для региона, потому что Шуши - сильный центр Южного Кавказа, он имеет стратегическое значение. Когда президент Турции приезжает и подписывает такое соглашение с Азербайджаном, я думаю, что это сигнал всему региону, что Турция укрепляет свои позиции в этом регионе», - сказал Рубен Сафрастян.

Касаясь того, что должна делать Армения, тюрколог отметил, что необходимо сделать все, чтобы восстановить территориальную целостность Нагорно-Карабахской Республики мирным путем, путем переговоров, Шуши и Гадрут должен быть частью Арцаха.

«Вполне возможно, что в рамках Минской группы мы начнем более серьезные дипломатические обсуждения статуса Арцаха. У нашей дипломатии здесь много дел», - добавил он.