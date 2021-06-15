Владимир Путин и Джо Байден обсудят и нагорно-карабахский вопрос

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам о повестке дня встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которая состоится 16 июня на вилле La Grange в Женеве. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на газету “Ведомости”, 14 июня Юрий Ушаков провел беседу с послом США в России Джоном Салливаном, в ходе которой были одобрены все договоренности по повестке дня встречи двух президентов.

Юрий Ушаков сообщил, что среди прочих вопросов – Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг ядерной программы Ирана, урегулирование ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, в Украине и в Беларуси – президенты обсудят и региональные вопросы, включая вопрос Нагорного Карабаха.

Владимир Путин с Джо Байденом провел два телефонных разговора - 26 января и 13 апреля. До этого у них была личная встреча в 2011 году, когда Байден был вице-президентом США. “Женевская встреча инициирована Соединенными Штатами”, - сообщил Юрий Ушаков.