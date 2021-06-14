Армянские спортивные корреспонденты обратились в УЕФА в связи с отказом в аккредитации

Спортивные журналисты, представляющие Армению, обратились в международные футбольные организации в связи с отказом в аккредитации на Евро-2020. В беседе с Арменпресс спортивный журналист Карен Рафаелян сказал, что изначально он получил письмо от УЕФА, согласно которому он имеет аккредитацию, но она должна быть одобрена правоохранительными органами принимающих стран.

«Вчера мне пришло письмо о том, что по решению правоохранительных органов одной из стран проведения турнира я больше не аккредитован. Конечно, они не говорят, какая страна отвергла. Но все стало очевидно, когда точно такое же письмо получил один из моих коллег - Давид Егиазарян», - сказал Рафаелян.

По его словам, у них такая же ситуация, как и в случае с Нобелем Арустамяном, футбольным обозревателем-армянином российского телеканала «Матч ТВ».

Рафаэлян заявил, что они уже обратились с письмом в УЕФА, чтобы разобраться в причинах.

Карен Рафаелян освещал игры ЧМ-2018.

Спортивный журналист News.sport.am Давид Егиазарян - один из двух журналистов, которым было отказано в аккредитации.

Егиазарян отметил, что в прошлом году он обратился в УЕФА для освещения игр Евро-2020, как того требует процедура.

«20 мая УЕФА официальным письмом подтвердил, что я аккредитован для освещения игр Евро-2020, а также прислал ссылки на аккредитацию на матчи, запланированные в Санкт-Петербурге.

Однако через два дня после старта чемпионата Европы, поздно вечером 13 июня, УЕФА объявил, что аккредитация не подтверждена решением полиции одной из стран-организаторов. Предположительно, это произошло при вмешательстве оргкомитета Баку.

УЕФА всегда подчеркивает, что футбол должен держаться в стороне от политики, но оказывается, что закрывает глаза на такие события. Оказывается, государственные органы Азербайджана запрещают армянским журналистам посещать игры, которые пройдут в России. Это, конечно, недопустимо, это яркое проявление политизации спорта. Теперь ждем ответа УЕФА. Надеюсь, проблема будет решена», - сказал он.

Федерация футбола Армении также направила письма в соответствующие структуры для прояснения ситуации. Этим вопросом занимается также омбудсмен Армении.

Варвара Айрапетян