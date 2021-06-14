«Свободная родина» провела избирательную кампанию в городах Егвард, Бюрегаван, Арзни и Аштарак
В рамках избирательной кампании команда блока «Свободная родина» 14 июля посетила города Егвард, Бюрегаван, Арзни и Аштарак.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе блока, в рамках кампании в указанных городах лидеры блока побеседовали с избирателями, дала разъяснения по волнующим граждан вопросам.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 20:58 Лидеры блока «Армения» провели митинг в административном районе Шенгавит
- 20:19 Гагик Царукян в Арагацотнской области представил экономические и социальные программы ППА
- 20:16 «Свободная родина» провела избирательную кампанию в городах Егвард, Бюрегаван, Арзни и Аштарак
- 19:49 Внутренний документооборот органов государственного управления полностью оцифрован: Авинян
- 19:41 Мы идем строитель будущее: Кочарян призвал жителей Армавира проголосовать за него
- 18:56 Во главе с Пашинян состоится автомобильное шествие национального единства в Сюник
- 18:38 Никол Пашинян назвал полной чушью сплетни о сокрытии минных карт от РФ
- 18:03 В Армении должно сформироваться единое правительство против вызовов: Марукян
- 18:00 Мэру Гориса Арушу Арушяну предъявлено обвинение
- 17:51 Предстоящие на 15 июня мероприятия
- 17:49 Никол Пашинян подчеркнул важность формирования сельскохозяйственных объединений
- 17:38 В Тбилиси протестуют против повышения тарифа на свет, газ и воду
- 17:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-06-21
- 17:32 Азиатские индексы выросли - 14-06-21
- 17:28 Converse4Women - комплексная поддержка женщин-заемщиков Конверс Банка
- 17:22 Азербайджан начал войну, опасаясь дальнейшего усиления Армении: Пашинян о причине войны
- 17:16 Никол Пашинян объявил о бескомпромиссной борьбе с избирательными взятками
- 16:43 В Ереванском зоопарке родился детеныш европейского оленя
- 16:31 Столтенберг: НАТО продолжит тренировать афганских военных после вывода войск из страны
- 16:24 Ослабление локдауна в Великобритании отложили на четыре недели
- 16:04 Судно с 250 мигрантами затонуло у берегов Йемена
- 16:02 Тяжелоатлеты в Абовяне проводят учебно-тренировочные сборы
- 15:55 Юбилей Александра Спендиаряна будет отмечен мероприятиями и в Армении, и за рубежом
- 15:50 Представители органов местного самоуправления посетили боевые позиции
- 15:43 Японский фондовый рынок начал понедельник уверенным ростом
19:25, 11.06.2021
Просмотрели 994 раз Пашинян представил подробности о своих отношениях с Оником Гаспаряном
14:40, 08.06.2021
Просмотрели 873 раз Константин Орбелян назначен музыкальным директором и дирижером Нью-Йоркской городской оперы
19:49, 07.06.2021
Просмотрели 727 раз Все заместители министра иностранных дел Армении подали заявления об отставке
19:23, 08.06.2021
Просмотрели 690 раз Пашинян официально предложил обменять сына на всех армянских пленных
16:16, 13.06.2021
Просмотрели 668 раз Начался новый процесс, в результате которого все пленные вернутся. Пашинян