«Свободная родина» провела избирательную кампанию в городах Егвард, Бюрегаван, Арзни и Аштарак

В рамках избирательной кампании команда блока «Свободная родина» 14 июля посетила города Егвард, Бюрегаван, Арзни и Аштарак.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе блока, в рамках кампании в указанных городах лидеры блока побеседовали с избирателями, дала разъяснения по волнующим граждан вопросам.