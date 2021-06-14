Мы идем строитель будущее: Кочарян призвал жителей Армавира проголосовать за него

Второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий предвыборный список блока «Армения», на встрече с избирателями Армавира отметил, что они с профессиональной командой намерены решить стоящие перед страной проблемы.

«Сегодня я целый день провел в Армавирской области, был в разных городах и селах. Я гораздо лучше понимаю проблемы, существующие в регионе: ирригация, питьевая вода, заготовки и т.д. Мы идем для решения этих вопросов. Мы идем строить будущее», - как сообщает Арменпресс, сказал Роберт Кочарян.

По его словам, их команда способна взять на себя эту тяжелую ответственность, исправить сложившуюся ситуацию, продвинуть страну вперед. Лидер блока «Армения» отметил, что выборы, которые состоятся 20 июня, являются выборами будущего.

«Хотим ли мы реального экономического роста или роста, который есть сегодня, будет ли он завтра, если эти власти продолжат оставаться у власти? Мы хотим поляризованное общество, враждебность внутри или солидарность? Мы пришли утвердить солидарность. Мы идем для объединения нашего народа», - сказал Роберт Кочарян, подчеркнув, что они не могут оставаться в стороне, когда Родине угрожает опасность.