Никол Пашинян назвал полной чушью сплетни о сокрытии минных карт от РФ

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор» 14 июня провел встречу с избирателями в Арташате. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян поблагодарил жителей за поддержку. Он выразил уверенность, что граждане подтвердят свою власть 20 июня. Никол Пашинян, говоря о возвращении в Армению армянских военнопленных несколько дней назад, отметил, что некоторые из них были жителями Араратской области.

«Есть силы, которые не только не обрадовались, но и опечалились этим, и сейчас они распространяют сплетни. По последним сплетням, мы якобы скрыли карты минных полей от наших российских коллег. Это полная чушь. До этого мы передала азербайджанской стороне карты минных полей через наших российских партнеров. Я и сам говорил, что мы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отправили образцы этих карт.

Хочу подчеркнуть, что в связи с этим вопросом некоторые хотят вбить клин в отношения между Арменией и Россией, и я скажу, что это у них не получится. Мы благодарны не только нашим партнерам в США, Грузии и Евросоюзе за их напряженную работу по возвращению 15 военнопленных, но я хочу напомнить вам, что до этого российские представители работали очень эффективно. Возвращение более 50 пленных в прошлом произошло благодаря усилиям российских властей. Я убежден, что наши российские партнеры ни на минуту не забывают о проблеме пленников», - сказал Никол Пашинян.

По его словам, с 9 ноября прошлого года он провел более десятка телефонных разговоров с президентом России. Он отметил, что в этом году дважды встречался с президентом России лицом к лицу, и что ключевым вопросом в обсуждениях было возвращение пленных. Никол Пашинян подчеркнул, что Владимир Путин лично занимался этим вопросом.

Касаясь манипуляций с выдачей карт минных полей, Никол Пашинян отметил, что не все карты, которые есть у армянской стороны, были переданы. Небольшая часть была отдана в ответ на возвращение пленных. Он подчеркнул, что речь не о картах той части, которая разделяет Армению и Азербайджан. Речь идет о территориях, которые остались в тылу азербайджанцев вследствие трагических событий.

«Сегодня можно сказать, что процесс возвращения пленных возобновился. Сегодня в Азербайджане идут судебные процессы, я не исключаю, что наши пленники будут осуждены, но хочу привести пример Карена Казаряна, который был осужден, но сегодня он находится в своем доме в Бердаване. Так что мы ни в коем случае не должны отклоняться от нашего пути», - добавил Никол Пашинян.