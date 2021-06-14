Никол Пашинян подчеркнул важность формирования сельскохозяйственных объединений

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», заявил в общине Воскетап, что, по его мнению, фермерские хозяйства должны собираться и образовывать ассоциации. Как сообщает Арменпресс, Пашинян подчеркнул, что людям сложно объединиться в этих вопросах, но это решит проблемы, связанные с ценами на сельскохозяйственную продукцию.

По словам и.о. премьер-министра, не должно быть так, чтобы сельчанин собирал виноград, шел и стоял во дворе завода несколько дней.

«Это наносит ущерб всем нам, потому что мы теряем миллионы», - сказал Пашинян.