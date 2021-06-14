Ослабление локдауна в Великобритании отложили на четыре недели

Власти Великобритании решили отложить отмену ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, на четыре недели. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на источники в правительстве.

До этого ослабление локдауна планировалось на 21 июня. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердит продление действия ограничений. После этого решение о переносе ослабления локдауна будет вынесено на голосование в Палате общин.

В Великобритании 13 июня было выявлено 7490 новых случаев заражения COVID-19 и восемь смертей от заболевания. Среднее количество заболевших коронавирусом за недельный период по сравнению с аналогичным увеличилось на 49%. В Великобритании 91% новых случаев COVID-19 составляют заражения индийским штаммом коронавируса, которому в ВОЗ дали название "Дельта".

Ранее Джонсон заявлял, что индийский штамм коронавируса может помешать ослаблению локдауна. Позже он отмечал, что любое ослабление ограничений должно быть "осторожным", и предупредил, что число госпитализаций в Великобритании растет,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На данный момент свыше 41 млн жителей Великобритании привились первым компонентом вакцины от коронавируса, а около 30 млн получили две дозы.

В феврале правительство заявило, что ограничения Англии будут сняты только в том случае, если внедрение вакцины будет успешно продолжаться, вакцины будут эффективно снижать уровень госпитализаций и смертности среди вакцинированных, а также в случае отсутствия резкого роста госпитализаций.