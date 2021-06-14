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Блок «Честь имею» считает возможным формирование коалиции с блоком «Айастан»

Блок «Честь имею» считает возможным формирование коалиции с блоком «Айастан»

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Блок «Честь имею» считает возможным и реальным создание коалиции с блоком «Айастан». Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил член партии "Родина" Арсен Бабаян.

«Я убежден, что мы предпримем все логичные шаги для устранения этих властей. Я считаю реальным создание нашей коалиции с блоком «Айастан»», - сказал Бабаян.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия և 4 блока.


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