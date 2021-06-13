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Анн Линде  приветствует возвращение армянских пленных и  передачу карт минных полей

Анн Линде  приветствует возвращение армянских пленных и  передачу карт минных полей

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде  приветствует возвращение 15 военнопленных из Азербайджана и передачу Арменией  этой стране  карту заминирования  территорий  Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана.   

Как  передает Арменпресс,  об этом  она написала на своей странице в Twitter. 

«Эти меры по укреплению доверия могут помочь создать атмосферу для переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы». 

По этому поводу Линде добавила, что рада работать с Грузией, Европейским союзом и США.

Возвращение 15 армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, состоялось  12 июня — при посредничестве властей США и Грузии.


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