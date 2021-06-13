Анн Линде  приветствует возвращение армянских пленных и  передачу карт минных полей

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде приветствует возвращение 15 военнопленных из Азербайджана и передачу Арменией этой стране карту заминирования территорий Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Эти меры по укреплению доверия могут помочь создать атмосферу для переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы».

По этому поводу Линде добавила, что рада работать с Грузией, Европейским союзом и США.

Возвращение 15 армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, состоялось 12 июня — при посредничестве властей США и Грузии.