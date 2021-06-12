Ситуация на участке Сотк-Хознавар Армении должна быть урегулирована мирным путем, с привлечением международных партнеров.

Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с жителями Чамбарака заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии "Гражданский договор", которая участвует в досрочных парламентских выборах в Армении, В Чамбараке Никол Пашинян затронул вопросы безопасности.

«В эти дни мы весьма активно сотрудничаем и обсуждаем вопросы с нашими партнерами в Российской Федерации, которые широко вовлечены. Фактически, мы решаем эту проблему шаг за шагом», - сказал Никол Пашинян. Он сообщил, что одновременно они активно работают и в рамках сотрудничества с другими международными партнерами, с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Никол Пашинян отметил, что помимо работы с международными партнерами, они видят решение проблем безопасности Армении в усилении армии и переходе к системе профессиональной армии. Реформы в армии включают улучшение состояния мест постояннойдислокации, оружия и боеприпасов, повышение заработной платы и так далее. По словам Никола Пашиняна, для этого надо работать, способствовать труду гражданина, развитию экономики. Он подчеркнул, что решение всех проблем - это работа, а сделать ее эффективнее поможет образование.