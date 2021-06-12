В Цовагюхе Никол Пашинян представил программы, связанные с озером Севан

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, возглавляющий список партии «Гражданский договор», которая участвует в досрочных парламентских выборах в Армении, на встрече с жителями села Цовагюхпредставил экологические программы.

Как передает Арменпресс, Никол Пашинян отметил, что за эти годы удалось создать систему для эффективной организации рыбной ловли на озере Севан, считая важным также воспроизводство рыбных запасов.

"Все, что делается в этом направлении, делается для вас. Вместе мы должны позаботиться о том, чтобы обеспечить воспроизводство рыбных запасов. Я призываю наших граждан добросовестно платить налоги и пошлины, поскольку они потом превращаются в дороги, школы, детские сады, восстановление рыбных запасов, в работу поочистке Севана, обеспечивают охрану границ и зарплату врачей и учителей. Мы хотим, чтобы человек был гражданиномАрмении, а не подданным», - сказал Никол Пашинян.

По его словам, нельзя только брать из Севана, и это должно стать озаботить всех. Очистка озера должна производиться таким образом, чтобы не повреждить экосистему озера. Никол Пашинян сообщил, что «Национальный парк Севан» приобрел оборудование для проведения очистных работ.

Никол Пашинян представил работы, проводимые в области животноводства. В частности, по его словам, раньше в Армении не было беспроцентного кредита, а сегодня сельчанам предоставляется кредит от нуля до 5 процентов на сумму до 15 миллионов драмов.

«Мы призываем жителей села пройти курсы и получить соответствующий сертификат. Затем получить в основном беспроцентную ссуду на строительство «умного» коровника, после чего сумму с определенным процентом мы возвращаем бенефициару. Мы делаем это, чтобы работойдостичь благополучия», - добавил Никол Пашинян.