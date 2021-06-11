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Байден встретится с Меркель в Вашингтоне 15 июля

Байден встретится с Меркель в Вашингтоне 15 июля

Президент США Джо Байден 15 июля примет в Вашингтоне канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом в пятницу сообщил Белый дом, передает Арменпресс со ссылкой на  Тасс.

"Президент Байден с нетерпением ждет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года", - говорится в заявлении. Байден и Меркель обсудят сотрудничество по ряду вопросов, "в том числе касающихся борьбы с пандемией COVID-19, угрозы изменения климата, а также международной безопасности".

Кабмин ФРГ подтвердил информацию, детали станут известны позже.


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