В Папском Восточном институте Рима было организовано мероприятие, посвященное Геноциду армян

Память о Геноциде армян должна побудить международное сообщество работать над предотвращением подобных трагедий. Как сообщает «Арменпресс», об этом на мероприятии, организованном в Папском Восточном институте Рима, заявила посол Армении в Италии Цовинар Амбарцумян.

На мероприятии была представлена работа группы итальянских художников «Маденоте» «Армянская мать». Выступая от имени группы, Мадалена Габриэле отметила, что работа посвящена памяти Геноцида армян. Их вдохновила фотография, сделанной в Алеппо в дни Геноцида, где армянская мать и ее дочь оплакивают смерть младшей дочки, лежащей на полу. Оригинал фотографии находится в Библиотеке Конгресса США.

Цовинар Амбарцумян поблагодарила Италию за уважение прав человека и общечеловеческих ценностей, а также за ее отношение к Армении и к армянскому народу. Она поблагодарила всех, кто поддерживает армянский народ в трудные времена.

На мероприятии был представлен перевод на итальянский язык книги французской писательницы Анни Роман «Моя армянская бабушка».