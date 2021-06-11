В Акунке будут газифицированы новые кварталы

В общине Акунк Гегаркуникской области в рамках программ субсидий, реализуемых правительством, будут газифицированы улицы 16/1, 16/2, 16/3, 16,4, 2-й и 3-и переулки 9-й улицы.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе программ развития, анализа и туризма администрации Гегаркуникской области, программа утверждена на заседании Межведомственной комиссии 18 мая 2021 года. Первоначальная общая стоимость программы составляет 17 миллионов 67 000 драмов, из которых 60% или 10 миллионов 240 000 драмов выделено правительством, 6 миллионов 827 000 драмов - администрацией общины Акунк.

«В результате реализации программы десятки семей из новостроек будут обеспечены природным газом.

Был объявлен тендер на строительные работы, по результатам тендера выбрана компания-победитель, строительные работы начнутся в ближайшие дни», - сказал глава общины Акунк Николай Хачатрян.

Хосров Хлгатян