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Переиздана книга Эдварда Милитоняна «Путешествие находчивого утенка», переведенная на фарси

Переиздана книга Эдварда Милитоняна «Путешествие находчивого утенка», переведенная на фарси

 Писатель Эдвард Милитонян, председатель Союза писателей Армении, считает, что детская литература актуальна и востребована во все времена.

Об этом свидетельствует и тот факт, что детские произведения армянских авторов переводятся и издаются на разных языках. Недавно книга Эдварда Милитоняна «Путешествие находчивого утенка» была переиздана на персидском языке.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Эдвард Милитонян сказал, что книга в Армении была издана в 2005-2006 годах. Она переведена на русский, английский и на другие языки.

Эдвард Милитонян говорит, что книга на персидском языке вышла в свет пять лет назад. «В прошлом году и другое персидское издательство попросило у меня право переиздать ее. Я дал свое согласие, на днях мне прислали переизданную версию. Герой книги - находчивый утенок, который путешествует по всему миру», - говорит писатель. Он очень находчивый. Он не летает, а лапкой вращает земной шар, появляясь там, где хочет познакомиться с интересными людьми. По словам Эдварда Милитоняна, не исключено, что роман будет переведен и на другие языки.

Эдвард Милитонян убежден, что в мире существует большая потребность в юношеских книгах. «Это трудная литература, потому что она для детей среднего возраста, и это тот возраст, когда они переходят из детства в отрочество, претерпевают психологические и физиологические изменения. В их умах происходят интересные переходы, начинают глубже воспринимать жизнь, реальность своей природы. С молодыми людьми этого возраста нелегко говорить на языке, интересном для них, нужен особый язык. Мы взрослые, совершаем ошибку, когда пишем для детей и подростков, и рассуждаем с нашей точки зрения, должно быть наоборот. Мир, вещи, природу, животных нужно рассматривать посредством их мышления. Понятных для молодежи писателей мало. Для подростков нужно писать, и есть о чем писать», - подчеркивает писатель.

Он напоминает, что десять лет назад европейскими писателями была запущена программа «Европейские писатели для подростков», в рамках которой была одобрена и его книга «Странная история мальчика Арега и черепахи Чипо», изданная на русском, немецком, болгарском, кыргызском и на других языках.  

Анжела Амбарцумян


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