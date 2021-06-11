Переиздана книга Эдварда Милитоняна «Путешествие находчивого утенка», переведенная на фарси

Писатель Эдвард Милитонян, председатель Союза писателей Армении, считает, что детская литература актуальна и востребована во все времена.

Об этом свидетельствует и тот факт, что детские произведения армянских авторов переводятся и издаются на разных языках. Недавно книга Эдварда Милитоняна «Путешествие находчивого утенка» была переиздана на персидском языке.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Эдвард Милитонян сказал, что книга в Армении была издана в 2005-2006 годах. Она переведена на русский, английский и на другие языки.

Эдвард Милитонян говорит, что книга на персидском языке вышла в свет пять лет назад. «В прошлом году и другое персидское издательство попросило у меня право переиздать ее. Я дал свое согласие, на днях мне прислали переизданную версию. Герой книги - находчивый утенок, который путешествует по всему миру», - говорит писатель. Он очень находчивый. Он не летает, а лапкой вращает земной шар, появляясь там, где хочет познакомиться с интересными людьми. По словам Эдварда Милитоняна, не исключено, что роман будет переведен и на другие языки.

Эдвард Милитонян убежден, что в мире существует большая потребность в юношеских книгах. «Это трудная литература, потому что она для детей среднего возраста, и это тот возраст, когда они переходят из детства в отрочество, претерпевают психологические и физиологические изменения. В их умах происходят интересные переходы, начинают глубже воспринимать жизнь, реальность своей природы. С молодыми людьми этого возраста нелегко говорить на языке, интересном для них, нужен особый язык. Мы взрослые, совершаем ошибку, когда пишем для детей и подростков, и рассуждаем с нашей точки зрения, должно быть наоборот. Мир, вещи, природу, животных нужно рассматривать посредством их мышления. Понятных для молодежи писателей мало. Для подростков нужно писать, и есть о чем писать», - подчеркивает писатель.

Он напоминает, что десять лет назад европейскими писателями была запущена программа «Европейские писатели для подростков», в рамках которой была одобрена и его книга «Странная история мальчика Арега и черепахи Чипо», изданная на русском, немецком, болгарском, кыргызском и на других языках.

Анжела Амбарцумян