По состоянию на 11:00 11 июня в Армении подтверждено 95 новых случаев COVID-19, 141 заболевших вылечились. Есть 4 летальных исхода. За последние сутки проведено 3 866 тестов. Всего проведено 1 118 753 теста.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 223 555 случаев COVID-19, 214 998 из которых вылечились, есть 4 482 летальных исхода. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 983 пациента.

Зафиксировано 1 092 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.