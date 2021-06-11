Началось электронное голосование внеочередных парламентских выборов. Как сообщает «Арменпресс», электронное голосование началось 11 июня в 08:00 по ереванскому времени и завершится 13 июня в 20:00 по ереванскому времени.

Итоги голосования будут подведены в последний день голосования, то есть 20 июня, после 20:00. Протокол об итогах голосования будет опубликован в тот же день.

Право голосовать в электронном формате имеют избиратели, сотрудники дипломатических и консульских представительств Республики Армения, члены семей, проживающие с ними за рубежом, имеющие право голоса, а также военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или на учебе в зарубежных странах, и члены их семей, проживающие с ними за рубежом.

Голосовать в электронном формате, согласно списку, опубликованному Центральной избирательной комиссией, имеют право 650 граждан.

Для участия во внеочередных парламентских выборах ранее было зарегистрировано 26 политических сил, однако, 10 июня ЦИК регистрацию избирательного списка партии «Армянские орлы. Единая Армения» признала утратившей силу. Партия сама подала заявление о самоотводе.