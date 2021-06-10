Наша задача на выборах не просто сформировать власть, а провести более мощную революцию: Пашинян 

Задача партии «Гражданский договор» на предстоящих парламентских выборах не просто сформировать правительство, а осуществить новую, более мощную революцию в Республике Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с избирателями в Ванадзоре заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«И как 17 апреля 2018 года я объявил о начале ненасильственной бархатной народной революции в Армении, сегодня здесь, с этой прекрасной площади, с этой высокой народной трибуны я имею честь объявить о начале народной, стальной революции в Армении.

Первое действие этой революции будет 20 июня, когда граждане Республики Армения пойдут на избирательные участки и скажут, что у Республики Армения есть будущее», - сказал он.