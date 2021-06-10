Мы отчаянно боролись против сдачи земель: Пашинян ответил Кочаряну

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян ответил на озвученное вторым президентом Робертом Кочаряном мнение о том, что Шуши был сдан намеренно. Как сообщает Арменпресс, Пашинян затронул эту тему во время встречи с избирателями в Одзуне.

«Ну конечно, Шуши был сдан намеренно, а вы вместо того, чтобы защищать Шуши, окружили здание правительства на площади Республики и напали на него. Чего вы же ждали? Вы ждали падения Шуши? Двое из тех, кто был в Шуши и сбежал оттуда, находятся в ваших командах, позовите их, спросите, кто сдал Шуши. Сейран Оганян был одним из руководителей, бывший начальник Генштаба в их команде, пусть скажет, кто отдал приказ, пусть встанет и скажет, что ему велели сдать Шуши. Т.е. я отдал приказ и он это выполнил?» - спросил он.

Пашинян отметил, что представители бывших властей с мая 2018 года говорили, что Пашинян пришел к власти, чтобы отдать земли.

«Почему они так говорили? Потому что они довели ситуацию до грани сдачи земель... И мы боролись с этим, мы боролись отчаянно. Почему? Потому что не было видно конца, не было понятно, где все это должно остановиться, ведь на следующем этапе азербайджанцы должны было вернуться в Карабах под именем вынужденных переселенцев», - сказал Пашинян, добавив, что статус Нагорного Карабаха оставался неопределенным.