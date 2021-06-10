Перед зданием правительства члены АРФД провели акцию протеста

У Дома правительства молодые члены партии Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн провели информационную и в то же время протестная акция.

Как сообщает «Арменпресс», один из членов партии заявил, что руководитель страны должен предпринимать шаги, которые были бы в интересах Армении.

Молодые люди говорили о том, что их беспокоит, о переменах, произошедших за последние годы.

После выступлений у Дома правительства возникла напряженная ситуация, полиция начала арестовывать протестующих. Среди них был и кандидат от блока «Айастан» Аргишти Геворгян.

Часть молодых людей перекрыла перекресток, ведущий к улице Налбандяна. Полиция призывала открыть дорогу, не препятствовать движению транспортных средств, в противном случае будут применены принудительные меры, предусмотренные законом. Через несколько минут полиция начала арестовывать тех, кто перекрыл улицу.

«Сотрудники полиции подготовились, затем прозвучало последнее предупреждение, полиция приняла соответствующие меры. Не было применения непропорциональной силы, применялась физическая сила», - сказал майор полиции.

Один из молодых людей АРФД подчеркнул, что они проводили акцию только для того, чтобы выразить свое беспокойство. Теперь они собираются отправиться в полицейский участок, чтобы узнать, где и как их друзья.