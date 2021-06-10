Армен Саркисян принял участие в глобальной встрече Международного аналитического центра «Горасис»

Президент Республики Армения Армен Саргсян принял участие в глобальной встрече Международного аналитического центра «Горасис» «Укрепляя всеобщую человечность», которая прошла в онлайн режиме. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

«Горасис» - независимый международный аналитический центр, который работает с правительствами и международными компаниями, а также с лицами, принимающими решения в различных областях. В онлайн-встрече приняли участие руководители разных стран, представители правительств, международных организаций, крупных компаний, авторитетные эксперты.

Президент Армении выступил с программной речью, в которой затронул и вопрос о невозвращении Азербайджаном армянских военнопленных и гражданских лиц. «Сотни армянских военнопленных после прекращения огня все еще содержатся в Азербайджане. Армянская сторона вернула Азербайджану всех военнопленных, но Азербайджан этого не сделал», - сказал президент Саргсян. - «Чтобы после войны смотреть в будущее, нужно думать о создании с соседями атмосферы стабильности и доверия. Но невозможно создавать атмосферу доверия, когда сотни семей в Армении ждут возвращения своих детей».

Он отметил контекст названия встречи, сказав, что быть человеком - это необходимость, и что в настоящий момент мы ожидаем признаков такого поведения со стороны соседнего Азербайджана.

Продолжая тему человечности, президент Армении сказал, что мы должны понимать, что этот мир кардинально изменился. «Как только мы поймем это, мы должны подумать о том, как жить в этом мире. Нам необходимо изменить свое поведение, после чего мы сможем быть более оптимистичными и сказать, что сможем успешно жить в этом меняющемся мире. Своими словами, своим примером я должен показать, что в конце этого темного туннеля есть свет, и этот свет означает, что мы должны иметь четкую идею, четкую миссию, знать, что делать, иметь стратегию, работать, быть дисциплинированными. В этом случае, конечно, будет место оптимизму, мы снова построим сильную Армению», - сказал президент республики.

В рамках темы человечности президент Саргсян говорил и о любви. «Это компонент, без которого мы не сможем восстановить Армению, возродить надежду на то, что мы снова станем сильной страной. Мы должны действительно любить свой народ, наших детей, для этого мы должны много работать, быть дисциплинированными, понимать стратегию и миссию восстановления страны. Точно так же, думая о будущем наших детей, мы должны заботиться о природе в Армении и в других местах. Любое дерево, посаженное в Армении, вносит свой вклад в климат всего мира. Поэтому мы должны сделать это для Армении и для всего мира. В Армении набирает силу «зеленое движение», направленное на сохранение наследия природы. Нам нужно говорить об этом с молодым поколением, делиться своим опытом». Президент отметил, что будет жаль, если годы спустя ему придется сказать, что мир переживает глубокий кризис, потому что много лет назад мы не были достаточно умны, чтобы принимать правильные решения, сохранить и защитить природу, преобразовывать себя, жить в гармонии с природой.

Отвечая на вопрос модератора, насколько сложно стране или народу любить своего соседа, когда идет война, президент Саргсян ответил: «Любовь имеет разные проявления. Когда я говорю о любви, я в первую очередь имею в виду любовь каждого человека к семье, друзьям, стране, природе. Любовь - это когда вы любите быть человеком, жить с человеческим сознанием, когда у вас есть определенный уровень морали. Она поможет и в отношениях с соседями.

Любить не означает, что, если у вас есть трагическая история, такая как у Армении с Турцией, вы сможете сразу же, хоть завтра, приступить к нормализации отношений. Но эта та дорога, которую надо начать уже сегодня. Армяне и турки не могут пытаться жить вместе еще 100 или 200 лет, не осознавая, что они должны хотя бы уважать права друг друга. Решайте, можно ли уважение называть любовью. Но можно уважать права друг друга.

Если Азербайджан сегодня вернет Армении военнопленных, уверяю вас, некоторые армяне как-то оценят это, хотя и с трудом».