«Масдар» начинает первую инвестиционную программу в сфере возобновляемой энергетики Армении

Президент Республики Армения Армен Саргсян принял представителей компании «Масдар» Объединенных Арабских Эмиратов Мохамеда Аль Шехи и Випула Гояли. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Компания «Масдар» начинает первую инвестиционную программу в области возобновляемой энергетики в Армении, которая вскоре будет запущена в рамках солнечной фотоэлектрической программы AYG-1.

Договоренность о реализации инвестиционных программ в Армении с «Масдаром», одним из мировых лидеров в области возобновляемой энергетики, была достигнута в ходе официального визита президента Республики Армения Армена Саргсяна в Объединенные Арабские Эмираты. В 2019 году в Абу-Даби между Фондом государственных интересов Армении и компанией «Масдар» было подписано соглашение о совместной реализации проектов в области возобновляемых источников энергии в Армении общей мощностью в 400 МВт.

На встрече с представителями компании «Масдар» президент Саргсян выразил удовлетворение тем, что договоренности на высоком уровне, достигнутые в ходе визитов в Объединенные Арабские Эмираты, уже реализуются. «Мы ожидаем инвестиций и новых программ сотрудничества и в других сферах - информационных технологиях, в сельском хозяйстве, в логистике. У наших стран есть большой потенциал для сотрудничества», - сказал президент.

Представители «Масдара» и участвовавший во встрече исполнительный директор Фонда государственных интересов Армении (ANIF) Давид Папазян представили информацию о масштабах нового проекта, процессе его реализации и ожидаемых результатах.