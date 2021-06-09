По состоянию на 11:00 9 июня в Армении подтверждено 99 новых случаев COVID-19, 81 заболевших вылечились. Есть 11 летальных исходов. За последние сутки проведено 3 530 тестов. Всего проведено 1 111 596 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 223 384 случаев COVID-19, 214 690 из которых вылечились, есть 4 474 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 129 пациентов.

Зафиксировано 1 091 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.