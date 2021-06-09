Предвыборная кампания, день 3: политические силы проведут шествия, встречи и велопробег

В Армении продолжается официальная предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня. В выборах участвуют 26 политических сил: 22 партии и 4 блока.

«Арменпресс» представляет программу «Предвыборная хроника».

Партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном ранним утром прибудет в Ширакскую область. В 11:00 они будут в Мец Манташе, затем поедут в Артик, Маралик, Азатан, Ахурян. В финале очередного дня предвыборной кампании на площади Вардананц в Гюмри в 18:00 состоится митинг.

Блок «Айастан», возглавляемый вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, будет в Ереване. В 19:00 у памятника Айку Бжшкяну (Гай) в административном районе Нор Норк состоится митинг при участии и других лидеров блока.

Партия «Просвещенная Армения» на третий день кампании будет работать двумя группами. Первая группа во главе с Эдмоном Марукяном будет в Котайкской и в Лорийской областях. День начнется в Раздана в 11:30, затем они посетят Чаренцаван, Абовян, Касах, Аштарак, Апаран, Спитак. Региональные визиты завершатся в Ванадзоре в 19:00. Вторая группа будет в административном районе Ачапняк Еревана. В 11:00 в парке им. О. Туманяна состоится встреча с журналистами, в 12:30 они будут на территории Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна, а в 17:00 - на территории парка «Буэнос Айрес» у Медицинского центра «Армения».

Партия Армянский национальный конгресс (АНК) в продолжение своей кампании 9 июня в Ani Grand Hotel встретится с представителями молодежи и гражданского общества. Встречу проведут Левон Зурабян, Арам Манукян. Будет обсуждаться предвыборная программа АНК, затем последуют выступления и вопросы-ответы.

Партия «Суверенная Армения» проведет кампанию в Котайкской и Гегаркуникской областях. Акция начнется в 10:00 из Абовяна, затем они посетят Чаренцаван, Раздан, в Гегаркуникской области посетят г. Севан. Конец дня кампании будет в Ереване, в административном районе Аван, где они пройдут маршем.

Партия «Справедливая Армения» продолжит кампанию в столице, в административных районах Ачапняк и Давташен. В 17:00 начнутся митинги.

Партия «Национальное консервативное движение 5165» 9 июня будет в Котайкской области. В 13:00 они будут на площади Карена Демирчяна в Чаренцаване, на Разданской площади Конституции в 18:00.

Некоторые силы продолжат кампанию в формате пресс-конференции. Председатель партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян и кандидат в премьер-министры от единого списка «Наш дом-Армения» Тигран Уриханян на встрече с журналистами представят свою стратегию организации политической кампании.

Социал-демократическая партия «Гражданское решение» в третий день кампании проедет по улицам Еревана на велосипедах. Мобильные группы ГР в очередной день кампании проведут акции повышения осведомленности.

Митинг Национально-христианской партии «Зартонк» начнется в 09:00 у церкви Святого Саркиса в административном районе Нор Норк.

Предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня, продлится до 24:00 18 июня. Электронное голосование начнется 11 июня в 08:00 и продлится до 20:00 13 июня. Кандидаты, партии, партийные блоки или партии-члены блока заявление о самоотводе могут представить до 18:00 10 июня.

Избиратели на избирательных участках должны получить бюллетени, соответствующие числу участвующих политических сил, выбрать лишь один из них, положить в конверт и бросить в урну для голосования. Избиратели на бюллетене не должны делать каких-либо отметок.