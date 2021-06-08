Пашинян официально предложил обменять сына на всех армянских пленных

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян официально заявил, что готов отдать сына в обмен на удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян заявил во время встречи с жителями Апарана в ответ на слова третьего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что Пашинян должен отдать своего сына в обмен на возвращение 20-25 военнопленных.

«Я официально говорю Алиеву, что отдаю своего сына в обмен на всех пленников», - заявил Пашинян.

Обращаясь ко второму президенту Армении Роберту Кочаряну и третьему президенту Сержу Саргсяну, он отметил, что уполномочивает их вести переговоры по этой теме.

«Не думайте, что я говорю что-то эмоциональное. Я говорю официально. Идите и ведите переговоры », - сказал Пашинян, подчеркнув, что ждет их ответа.