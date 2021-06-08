Армения обратилась в ЕСПЧ по вопросу взятого Азербайджаном в плен А.Катаняна

Республика Армения 8 июня обратилась в ЕСПЧ с требованием обеспечить основные права армянского военнослужащего, захваченного в плен Азербайджаном. Об этом сообщили Арменпресс в офисе представительства Армении при ЕСПЧ.

“Как сообщили в Минобороны Армении, 8 июня этого года военнослужащий-контрактник N-й войсковой части ВС Армении рядовой А. Катанян дезориентированный из-за тумана оказался в районе, контролируемом вооруженными силами Азербайджана.

Цель обращения - обеспечить право пленного военнослужащего на жизнь, гарантированную Европейской конвенцией о правах человека, и свободу от пыток”, - отмечается в сообщении представительства Армении при ЕСПЧ.