Президент Армении принял ответственных лиц сферы ВТ, экономики и исполнительного директора FAST

8 июня президент Республики Армения Армен Саргсян принял исполняющего обязанности министра высокотехнологичной промышленности Армении Айка Чобаняна, исполняющего обязанности министра экономики Ваана Керобяна, исполнительного директора Фонда науки и технологий Армении (FAST ) Армена Оруджяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с развитием науки и технологий в Армении. Стороны коснулись направлений президентской инициативы «АТОМ» (Advanced tomorrow), направленной на развитие научно-технической сферы в нашей стране, договоренностей о сотрудничестве с ведущими международными технологическими, научно-образовательными организациями и центрами в рамках АТОМ, а также перспективы сотрудничества между ними и местными организациями.