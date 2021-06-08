«Национально-демократический полюс» предлагает программу переходного управления

Партия «Национально-демократический полюс» считает внеочередные парламентские выборы рычагом для того, чтобы суметь реализовать программу переходного управления.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил представитель избирательного списка партии Ваге Гаспарян.

«Эта программа предусматривает юридическую и политическую оценку прежних властей, итогового правосудия переходного периода - люстрацию, принятие новой конституции и нового Избирательного кодекса. Наша основная борьба будет публичной, путем мобилизации людей, а также путем принуждения воли народа, потому что правительство - это народ. Мы считаем эти выборы рычагом, средством и инструментом для достижения нашей цели», - сказал Гаспарян, добавив, что, войдя в Парламент, они смогут более зримо и эффективно работать с народом.

Другой член партии Ара Папян подчеркнул, что НДП предлагает радикально новые идеи, которые дадут более положительные и эффективные результаты.