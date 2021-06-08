На избирательных участках будет обеспечена видеосъемка и трансляция процесса голосования

Процесс голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, назначенных на 20 июня будет записываться, и транслироваться в Интернете. Как сообщает «Арменпресс», такое решение ЦИК приняла на заседании 8 июня.

«Это требование Избирательного кодекса Республики Армения. Во время внеочередных парламентских выборов в Национальное собрание, назначенных на 20 июня 2021 года компания «Ucom» будет проводить одновременную интернет-трансляцию процесса голосования с 1 500 избирательных участков. Это будет происходить в режиме реального времени на специально разработанном сайте. Исходя из требований Избирательного кодекса Республики Армения, предлагается компании «Ucom» дать разрешение на выполнение указанной функции», - представил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

7 июня в Армении началась предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов. Внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. В выборах участвуют более двух десятков партий и партийных объединений.