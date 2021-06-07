Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-06-21

ЕРЕВАН, 7 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 июня, курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 520.03 драм. Курс евро вырос на 2.17 драмa и составил 632.30 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.14 драм. Курс британского фунта вырос на 0.87 драмa и составил 735.58 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 401.51 драмa и составила 31609.61 драм. Цена серебра сократилась на 6.52 драмa и составила 457.53 драм. Цена платины сократилась на 167.57 драмa и составила 19394.45 драм.