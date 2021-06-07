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Никол Пашинян для Армении видит возможность мирного развития

Никол Пашинян для Армении видит возможность мирного развития

Для Республики Армения может открыться эпоха мирного развития, чтобы армянский народ мог свободно жить и творить на своей родине.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с жителями общины Паракар заявил возглавляющий список партии «Гражданский договор», исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

 «Но говоря мир, нужно понимать не только внешний мир, но и внутренний мир. Мы должны констатировать, что, да, выборы 20 июня 2021 года именно для этого, для восстановления внутреннего мира. На этих выборах народ Армении, идя на избирательный участок и выберя третий бюллетень, в первую очередь проголосует именно за него.

Он проголосует, что согласен, чтобы в Армении не было воров и грабителей, не было власти, готовящей заговоры против Армении», - сказал Пашинян.


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