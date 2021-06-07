 Никол Пашинян уверен, что 20 июня гражданин Республики Армения подтвердит свою власть

Основная мотивация участия партии «Гражданский договор» в досрочных парламентских выборах 2020 года заключается в том, чтобы народ не потерял чувство хозяина страны.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с жителями общины Паракар заявил возглавляющий список партии «Гражданский договор», исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Мы даже не будем говорить, народ, голосуй за нас, мы скажем, народ, голосуй за себя», - подчеркнул Пашинян.

«Хочу, чтобы вы зафиксировали разницу, некоторые говорят, что 20 июня и после него, так сказать, они «выиграют», а мы говорим: «после 20 июня 2021 года вы выиграете свое наказание», мы говорим «вы решаете, мы делаем», - сказал Пашинян.

И. о. премьер-министра Армении напомнил, что в 2018 году они выступили с предложением: народ решил, и они осуществили.

«20 -го июня вы снова решите, мы приведем это к исполнению. Если вы решите, что мы должны продолжать руководить страной, мы это сделаем. Если вы решите, что этого не должно быть, мы так и сделаем», - заключил Пашинян.