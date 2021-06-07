В Армении стартовала предвыборная кампания
7 июня в Армении официально стартовала предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов. Как сообщает «Арменпресс», предвыборная кампания продлится до 24:00 18 июня. Внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. Электронное голосование начнется 11 июня в 08:00 и продлится до 20:00 13 июня.
В выборах участвуют 26 политических сил: 22 партии и 4 блока.
Партии и партийные блоки по номерам расположены в следующем порядке:
- Партия “Справедливая Армения”
- Партия “Армянский национальный конгресс”
- Партия “Гражданский договор”
- Национальная христианская партия “Зартонк”
- Партия “Свобода”
- Блок “Честь имею”
- Партия “Единая Родина”
- Партия Всеармянская национальная государственность (ВНГ)
- Партия “Светлая Армения”
- Партия “Наш дом-Армения”
- Партия “Республика”
- Партия “Айоц Айреник”
- Блок “Свободная Родина”
- Партия “Процветающая Армения”
- Демократическая партия Армении
- Партия “Национальное консервативное движение 5165”
- Социал-демократическая партия “Решение гражданина”
- Блок “Ширинян-Бабаджанян”
- Партия “Национальная повестка”
- Партия “Верелк”
- Партия “Азатакан”
- Партия “Армянские орлы. Единая Армения”
- “Европейская партия Армении”
- Блок “Айастан”
- Партия “Национально-демократический полюс”
- Партия “Суверенная Армения”
Кандидаты, партии, партийные блоки или партии-члены блока заявление о самоотводе могут представить до 18:00 10 июня.
Избиратели на избирательных участках должны получить бюллетени, соответствующие числу участвующих политических сил, выбрать лишь один из них, положить в конверт и бросить в урну для голосования. Избиратели на бюллетене не должны делать каких-либо отметок.
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