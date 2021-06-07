В Армении стартовала предвыборная кампания

7 июня в Армении официально стартовала предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов. Как сообщает «Арменпресс», предвыборная кампания продлится до 24:00 18 июня. Внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. Электронное голосование начнется 11 июня в 08:00 и продлится до 20:00 13 июня.

В выборах участвуют 26 политических сил: 22 партии и 4 блока.

Партии и партийные блоки по номерам расположены в следующем порядке:

Партия “Справедливая Армения” Партия “Армянский национальный конгресс” Партия “Гражданский договор” Национальная христианская партия “Зартонк” Партия “Свобода” Блок “Честь имею” Партия “Единая Родина” Партия Всеармянская национальная государственность (ВНГ) Партия “Светлая Армения” Партия “Наш дом-Армения” Партия “Республика” Партия “Айоц Айреник” Блок “Свободная Родина” Партия “Процветающая Армения” Демократическая партия Армении Партия “Национальное консервативное движение 5165” Социал-демократическая партия “Решение гражданина” Блок “Ширинян-Бабаджанян” Партия “Национальная повестка” Партия “Верелк” Партия “Азатакан” Партия “Армянские орлы. Единая Армения” “Европейская партия Армении” Блок “Айастан” Партия “Национально-демократический полюс” Партия “Суверенная Армения”

Кандидаты, партии, партийные блоки или партии-члены блока заявление о самоотводе могут представить до 18:00 10 июня.

Избиратели на избирательных участках должны получить бюллетени, соответствующие числу участвующих политических сил, выбрать лишь один из них, положить в конверт и бросить в урну для голосования. Избиратели на бюллетене не должны делать каких-либо отметок.