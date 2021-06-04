После 2018 года у нас был один полный год правления в Республике Армения: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян во время встречи с жителями Араратской области отметил, что возглавляемое им правительство несет ответственность за государство в течение последних трех лет, но после 2018 года у них был один полный год правления в Республике Армения. Как сообщает Арменпресс, и.о. премьер-министра отметил, что в 2019 году Армения привлекла внимание мира по всем показателям.

«После 2018 года у нас был один полный год правления в Республике Армения - это 2019 год. Армения была страной с самым высоким экономическим ростом в европейском и евразийском регионе.

В 2019 году увеличились пенсии, зарплаты учителей, военнослужащих, рекордное количество туристов посетило Армению, предприятия получили рекордные доходы, а правительство Армении вернуло предприятиям «отчаянный» долг в размере 60 млрд драмов. Это реальная картина нашего правления», - сказал Пашинян.