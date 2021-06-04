Армен Саргсян встретился с председателем Нижней палаты Парламента Казахстана

Президент Республики Армения Армен Саргсян, находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан, встретился со спикером Маджлиса (Нижней палаты Парламента Казахстана) Нурланом Нигматулиным. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Отметив, что нынешний год знаменателен для Армении и Казахстана в том смысле, что подходит к концу 30-летие независимости обеих стран, председатель Меджлиса подчеркнул необходимость расширения эффективного сотрудничества во благо обеих стран и народов.

По словам спикера Маджлиса, реализация договоренностей, достигнутых вчера в ходе встреч президента Армении Армена Саргсяна с президентом Казахстана Касым-Жомарта Токаевым и с первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, будет способствовать укреплению армяно-казахстанских отношений, многостороннему сотрудничеству и политическому диалогу. Он заверил, что казахстанские парламентарии сыграют в этом свою роль.

Говоря о межпарламентских отношениях, спикер Меджлиса Казахстана особо отметил тесное сотрудничество армяно-казахстанских парламентариев в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и в других структурах.

Подчеркнув, что Казахстан, как один из основателей евразийского движения, является для Армении очень близким партнером в ОДКБ и в ЕАЭС, активно участвует во всех вопросах, президент Армении Армен Саргсян еще раз отметил, что хотя Армения и Казахстан физически, на карте, далеки друг от друга, но у двух стран есть много общего и есть большой потенциал для совместных проектов.

Президент Армении и председатель Меджлиса Казахстана обсудили вопросы, относящиеся к повестке дня двусторонних и многосторонних отношений. Отметив, что в этом месяце в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, президент Саргсян выразил уверенность, что новый Парламент и правительство внесут свой вклад в развитие армяно-казахстанских отношений.