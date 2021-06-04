Правозащитники опубликовали видеоматериалы о возможно плененных, не опознанных лицах

Правозащитники, опубликовав видеоматериалы, заявили о возможно плененных, и не опознанных лицах, и обратились с просьбой, кому известны эти лица или эти местности, связаться с ними. Как сообщает «Арменпресс», правозащитник Артак Зейналян написал на своей странице в Facebook, что они представляют видеоматериалы, на которых особенности местности, фотографии солдат позволят знакомым однозначно идентифицировать их, или местонахождение.

«Чтобы защитить права возможных пленников и их семей, мы просим вас связаться с Сирануш Саакян или со мной. Просим представить фотографии или видеоматериалы, подтверждающие вашу убежденность и опознание этих лиц» - написал Зейналян.

Правозащитник также сообщил, что личности вероятных пленных будут установлены в результате надлежащих процедур, в том числе и экспертиз.

Артаак Зейналян просит опознавших возможных пленных звонить по следующим номерам: + 374 94 907002 (Сирануш Саакян), + 374 91 193526 (Артак Зейналян).