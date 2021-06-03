На полях ПМЭФ состоялась встреча генеральных прокуроров Армении и РФ

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян 3 июня встретился в Санкт-Петербурге с генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым. Это уже третья встреча генпрокуроров двух стран в текущем году.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с развитием прочных партнерских отношений между генеральными прокуратурами Республики Армения и Российской Федерации, взаимной правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества в борьбе с международной преступностью.

Стороны отметили позитивные тенденции в сторону более тесных двусторонних связей, которые соответствуют духу стратегических союзнических отношений между двумя странами.

Было отмечено, что характер взаимоотношений между двумя институтами таков, что позволяет быстро решать вопросы, которые не всегда подлежат урегулированию международными соглашениями, на основе взаимного доверия и конструктивности.

В ходе встречи генеральный прокурор Армении коснулся также необходимости возвращения удерживаемых в Азербайджане пленных армянских военнослужащих и гражданских лиц и защиты их прав.

Стороны договорились продолжить регулярные контакты при посредничестве российской стороны для поиска решений поднятых вопросов.

По итогам встречи был подписан Меморандум о приоритетных направлениях сотрудничества между Генеральными прокуратурами России и Армении на 2021-2025 годы.