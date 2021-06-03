Генеральный секретарь ОБСЕ выразила полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы
12:54, 3 Июнь, 2021
ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт встретилась с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Чаффером (США), Стефаном Висконти (Франция), а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Как сообщает «Арменпресс», она отметила об этом в своем микроблоге в Twitter.
Шмидт заметила, что это их первая встреча. «Я полностью поддерживаю их постоянные усилия и приверженность», - сказала она.
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