Генеральный секретарь ОБСЕ выразила полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы

ЕРЕВАН, 3 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт встретилась с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Чаффером (США), Стефаном Висконти (Франция), а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Как сообщает «Арменпресс», она отметила об этом в своем микроблоге в Twitter.

Шмидт заметила, что это их первая встреча. «Я полностью поддерживаю их постоянные усилия и приверженность», - сказала она.