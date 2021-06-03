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Microsoft представит новую версию Windows 24 июня

Microsoft представит новую версию Windows 24 июня

Компания Microsoft анонсирует новую версию Windows 24 июня. Как передает Арменпресс, об этом пишет агентство Bloomberg.

На презентации выступят генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и главный директор по продуктам Панос Панай.

Новое программное обеспечение (ПО) будет включать в себя изменения в дизайне интерфейса, дополнительные возможности для создателей и разработчиков через Windows app store, а также способы более легкого построения связей между пользователями и сообществами.

Сначала ПО будет распространено среди тестеров Windows, которые подписываются на тестирование новых продуктов после презентации. Официальный выход запланирован на осень.


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