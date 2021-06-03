По-новому познаваемая Армения: маршруты, которые никого не оставят равнодушным

Армения отлична не только своей древней историей, культурой, гостеприимством и распростертыми объятиями, но и прекрасной природой: горами, ущельями, различными достопримечательностями, о которых знают как местные, так и зарубежные туристы.

В связи с пандемией довольно развился внутренний туризм, и туристы стали раскрывать места, которые лишь недавно были включены в туристические направления, но уже пользуются большой популярностью.

«Арменпресс» представляет некоторые из этих направлений.

Ущелье Восхода солнца

Ущелье Восхода солнца, которое в последнее время вызывает интерес как армянских, так и иностранных туристов, находится в Лорийской области, в селе Аревацаг, по соседству с Дзорагетом.

Кажется, что напротив скалы озеро, но на самом деле это водохранилище, к которому можно приблизиться летом, но зимой из-за таяния снегов вода поднимается, и туристы могут наслаждаться этой красотой только издалека.

Ущелье Ангелов

Ущелье Ангелов, которое находится у села Даштакар Араратской области, выделяется своей красотой и очарованием. Любители фотографии с удовольствием побывают в ущелье и увековечат свои впечатления и настроение. В ущелье много небольших скалистых оврагов. Ущелье манит и своей лечебной минеральной водой.

Доехать можно на машине, но дальше нужно пешком пройти еще один километр.

Водохранилище Толорса

Водохранилище Толорса находится в Сюникской области, в месте слияния рек Сисиан и Эр, в 3 км к югу от города Сисиан, на высоте около 1 650 метров. Это искусственный водоем, созданный на месте двух затопленных деревень. На Толорском водохранилище находится церковь Святого Карапета. Это уникальная церковь. Большую часть года она в воде.

Часовня Святого Ованнеса

В последнее время очень популярна часовня Святого Ованнеса, которая находится в Лорийской области, в километре к востоку от Хартагюха. Часовня у самого подножия близлежащей горы, на одной из труднодоступных высот хребта Памбак. Паломники, приходившие к часовне, чьи желания и мечты сбылись, в знак благодарности вокруг часовни установили сотни хачкаров.

Водохранилище Азата

В последнее время внимание туристов привлекает и водохранилище Азата, расположенное в Араратской области. Рядом с водохранилищем находится село Ланджазат, известное многим как Зовашен. Местные жители до сих пор Азатское водохранилище называют озером Зовашен.

Туристические походы часто начинаются в деревне Гарни. Ниже по течению реки Азат они спускаются в село Ланджазат. Походы можно проводить в зимние месяцы, так как Азатское водохранилище бывает маловодным, необходимо проходить через водохранилище.

Пещера Мендз Эр

Одним из открытий Лорийской области в 2020 году стала пещера Мендз Эр. Мендз Эр была обитаемой пещерой, которая позже служила укрытием, а сейчас она стала музеем. Здесь представлено жилище, в котором есть манекены в натуральную величину, кузница, небольшой пруд с экзотическими рыбками, процессы прядения, помола муки. Быт прежних лорийцев изображен при помощи манекенов и кукол.

Необходимо отметить большой интерес и к альпинизму. Помимо покорения самой высокой вершины Армении, Арагаца, туристы предпочитают и горы Сюника, Гегамский хребет и горы средней высоты.

Представила Анжела Амбарцумян.