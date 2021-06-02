Гегам Степанян посетил Реабилитационный центр имени Керолайн Кокс

Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян и группа сотрудников Офиса Омбудсмена 1 июня посетила Реабилитационный центр имени Кэролайн Кокс в Степанакерте, чтобы поздравить с Международным днем защиты детей и ознакомиться с условиями в центре. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Защитника прав человека Республики Арцах.

Защитник подчеркнул значение защиты прав детей, получающих лечение в учреждении, и выразил готовность постоянно уделять внимание их проблемам.

Во время мероприятия, посвященного детям, Защитник и его сотрудники омбудсмена общались с детьми центра, говорили с работающими в центре.