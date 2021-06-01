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Генрих Мхитарян продлил контракт с «Ромой» на два года

Генрих Мхитарян продлил контракт с «Ромой» на два года

Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян продлил контракт с «Ромой». Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт Мхитаряна рассчитан на два года.

«За два года я влюбился в этот клуб и в этот город, благодаря фанатам клуба. У «Ромы» большие задачи в следующем сезоне, я горжусь тем, что приму в нем участие», - сказал Мхитарян.

В уже завершившемся сезоне Серии А Мхитарян в составе «Ромы» забил 14 мячей и сделал 13 результативных передач.


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